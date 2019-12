Thelma Fardin, a un año de la denuncia contra Juan Darthés: "La verdad es que..."

Este miércoles 11 de diciembre se cumple un año del día en el que Thelma Fardin denunció públicamente a Juan Darthés mediante un dramático video en el que relata como fue acosada por el actor luego de un comunicado leído por la agrupación Actrices Argentinas.

Y en una nota radial, la actriz hizo una reflexión sobre lo que vivió y confesó sus sensaciones después del pedido de captura al actor.

"Me parece importante reconocer que avanzamos pero frente a todo avance del otro lado siempre hay un intento de retroceder. La verdad es que siento que hay un avance. Hoy nos sentimos más protegidas. Nos hablamos. Hay una cosa que si refleja el cambio social que estamos haciendo. Y cuando nos plantamos tan fuerte ante ese status quo que estaba establecido hay una reacción o un recrudecimiento de la violencia”, dijo en diálogo con la web de Radio Mitre.

Consultada sobre cómo se siente ella a 365 días de la denuncia, señaló: “Estoy haciendo el proceso de aceptar y ubicar todo este cambio que se dio no sólo en la sociedad sino en mi vida con el rol que he quedado de alguna manera, de referente de un movimiento que me excede, que es tantísimo más grande que yo. Estoy tratando de estar a la altura con este rol que me ha dado la sociedad y trabajando porque este rol y esta posibilidad que me da la relevancia que tomó el caso para mí también es una responsabilidad al cambio que hagamos en materia de políticas públicas. Se tiene que dar un cambio estructural que nos permita vivir mejor”.

LEER MÁS Thelma Fardin denunció que fue acosada por un hombre en plena calle

En ese sentido, Thelma habló del accionar de la Justicia: “Estoy conforme con lo que está haciendo la justicia. Mi caso se sale de la regla, por lo general es muy difícil que la justicia avance. De mil abusos solo cien son elevadas y de esas cien solo una recibe una condena. Me tiene bastante sorprendida y me alegra el camino que está haciendo mi denuncia”.

Por último, se refirió a los personas que le han cerrado la puerta laboral después de su denuncia. “Las puertas laborales que se han cerrado en algún punto son las mismas que me alegra que se cierren. Los lugares que trabajo tienen una mirada de la realidad que está alineada con mi lucha. Nunca dejo de poner en la balanza que pasamos un momento de pérdida de espacios laborales, no todo tiene que ver con mi denuncia”, finalizó.

LEER MÁS Thelma Fardin anunció que está en pareja: "Todavía no puedo decir con quién"