Thelma Fardin afirmó que le "cerraron muchas puertas" por su denuncia a Juan Darthés

Thelma Fardin cambió desde aquel 11 de diciembre cuando decidió denunciar públicamente a Juan Darthés por violación cuando ella tenía 16 años. "Recibí muchas cerradas de puertas", dijo en referencia su situación laboral tras la exposición del caso. La vida decambió desde aquel 11 de diciembre cuando decidió denunciar públicamente apor violación cuando ella tenía 16 años., dijo en referencia su situación laboral tras la exposición del caso.





"Debo Decir", programa de Luis Novaresio en América TV y cuando se discutía la oferta laboral en el mundo artístico, la actriz decidió intervenir explicando que el rubro atraviesa una profunda crisis por lo que "hay poco trabajo". Sumado a esa situación, sostuvo que si bien ella se encuentra filmando una película en este momento, recibió muchos rechazos por su litigio con Darthés. Thelma fue una de las invitadas de, programa deeny cuando se discutía la oferta laboral en el mundo artístico, la actriz decidió intervenir explicando que el rubro atraviesa una profunda crisis por lo queSumado a esa situación, sostuvo que si bien ella se encuentra filmando una película en este momento, recibió muchos rechazos por su litigio con Darthés.





"Casi que pienso que el director fue un valiente por elegirme en este contexto. Y pienso qué mal que estemos en esa situación, ¿no?", dijo sobre la persona que decidió contratarla para su film.

thelma fardin.jpg





Fardin atribuyó la falta de ofertas a su denuncia, aunque antes se negaba a pensar que fuera así: "La vez pasada lo habíamos charlado, y yo ingenuamente te dije que no creía que (la falta de ofertas laborales) tuviera que ver con lo que hice, sino que es realmente una situación que está atravesando el país".





"He recibido muchas cerradas de puerta, a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo, neutralizando esos agentes de cambio, en este caso me toca serlo a mí", sostuvo la ex Patito Feo.





Y agregó: "Afortunadamente, hay mucha gente que me conoce porque laburo desde que soy muy chica y tiene buenas referencias de mí. Pero hace un tiempo te dije que no. Hoy te digo que sí: hoy por hoy, lo ponen en la balanza, porque me he enterado de situaciones".





Luego, Novaresio le consultó sobre si el contar su historia fue el atenuante para el rechazo laboral, a lo que ella le respondió: "Sí, sí, en muchos espacios".