Teté Coustarot tras la entrevista a "Sandro" durante su juventud: "El papel de Sullivan es fabuloso"

La seriesorprendió a todos: la industria, los actores e incluso al público que le dio su apoyo masivo.

En la noche del martes 13, la ficción que se emite por Telefe obtuvo el promedio más alto con 16.9 puntos de rating, según Ibope.

Lo cierto es que en el capítulo de ayer, se vio la participación especial de Teté Coustarot, quien hizo de ella misma en la serie, recreando la entrevista de un programa de televisión de los años 70.

"Fui fanática de Sandro. Empecé a escucharlo y me encantó. Desde allí tuve asistencia perfecta en todos sus recitales. Hasta que terminé siendo amiga de él", señaló la conductora en diálogo con PrimiciasYa.com.





Y luego expresó: "La participación en la serie lo viví con mucha emoción, me impresiona agradablemente la enrome repercusión de toda la gente, de todo el país que me han mandado mensajes".

"Fue muy impresionante sobre todo, porque la interpretación de Agustín Sullivan es extraordinaria, así que revivir un poquito todo lo que era la magia de Sandro y todo lo que significó como gran artista me pareció fabuloso. Lo conocí y era así, era tal cual... Había detalles como la de la posición de las manos, la mirada y la risa. Todo era igual. Además no puedo creer haber trabajado bajo la dirección de Adrián Caetano, Juan Parodi me contó hace años de este proyecto así que hay que pensar cómo conseguir un sueño hasta alcanzarlo. Me parece genial que se haga esto porque es un homenaje más para Sandro", agregó Teté.

