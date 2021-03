Teté Coustarot confesó que obtuvo la vacuna Pfizer en Estados Unidos

Teté Coustarot logró vacunarse contra el COVID pero no en la Argentina, lo hizo en Estados Unidos.

Lejos del conflicto que generó en la gente la vacunación de la mamá de Yanina Latorre, Nora, la amiga de Susana Giménez contó por qué se vacunó con la Pfizer en ese país.

“En Estados Unidos me vacuné también, no se lo conté a nadie”, comenzó explicando Teté en una charla con la periodista Elizabeth Vernaci. No obstante, a modo de broma, la Negra la comparó con la panelista de Los Ángeles de la Mañana, que provocó un fuerte revuelo en el país del norte y en éste: “Otra argentina que nos hace quedar mal en el mundo, buscando la vacuna a toda costa”.

Pero informando sobre el paso a paso y sobre los requisitos que necesitó para lograr inocularse, Coustarot continuó: “Fue muy simple, yo me fui a pasar las fiestas, no es que me fui a vacunar. Pero cuando empecé a ver que podías anotarme ahí, el trámite lo hizo Dany Mañas que estuvo cuatro días metido”.

Asimismo, continuando con su relato, la periodista explicó que al tener 70 años ya era parte del rango etario que podía obtener la dosis, la cual estaba estipulada para mayores de 65: “Me dieron las dos dosis, la Pfizer. Puede ser aleatorio, no te dicen hasta que no te vacunan. Yo no pagué, lo único que tenías que hacer era meterte en la aplicación y anotarte. No hubo ninguna pregunta, no es un tema de migración, sino un tema de salud, yo fui con el DNI argentino”.

