Terrible video del accidente de Belén Pouchan, ¿la novia de Albert Baró?

Durante todo el 2019 a Albert Baró se lo vinculó constantemente con Delfina Cháves, su compañera en la ficción "Argentina, tierra de amor y venganza".

Si bien ellos tienen una muy buena relación y lo demuestran en las redes cada tanto con mensajes sentimentales, nunca hablaron de un romance en público.

Sin embargo, el actor catalán parece que encontró el refugio en los brazos de otra argentina: Belén Pouchan.

El actor y la contorsionista fueron sorprendidos juntos en Dubai, en una imagen que se conoció desde Instagram.

Instalada allí hasta abril próximo, Pouchan aparece en la imagen junto a Baró y un amigo de él. "Too much love" (Mucho amor) escribió el amigo del actor en la postal.

Sin embargo, Belén no es noticia simplemente por su presunto romance con el actor español. La rubia compartió un video mientras hacía contorsionismo en un carro maletero del hotel donde se hospeda.

Hizo un movimiento de más y la estabilidad del carro cedió. "A veces, puede fallar. (para que no se preocupen sepan que no me pasó nada, sobre todo para mi vieja! Ja!) Perdón por el susto", escribió.

