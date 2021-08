Terrible respuesta de Ailén Bechara ante la crítica por la cantidad de niñeras que tiene

Ailén Bechara está de vacaciones en Ibiza junto a su familia. La ex azafata de Guido Kaczka confirmó hace unos días que volvió a darle una oportunidad al amor junto a su marido Agustín Jiménez y se fueron a unas vacaciones a la famosa isla de España.

La rubia se topó con el mismísimo Lio Messi en el hotel y no dudó en compartir la imagen en sus redes. Hasta ahí todo bien, pero la polémica estalló cuando la rubia contó cuántas niñeras tiene su pequeño niño de 3 años.

Todo surgió por las salidas nocturnas que hace la pareja en la que no se lo ve al pequeño, entonces un seguidor le preguntó con quién lo dejaban y ella contestó que con una niñera.

“Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”, dijo y comenzaron a cuestionarla por tener dos niñeras en nuestro país.

“Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos”, dijo aclarando la situación y sumó que a la mujer española la utilizan cuando necesitan que “alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

Además contó que siempre tiene a una niñera porque “estresa que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”, entonces cuando hay alguien a cargo del pequeño ella puede encargarse de lo demás.

Ailén expuso al seguidor que la criticó. En otra ocasión los usuarios le habían cuestionado que saliera con su marido cuando su nene era bebé.

“Explicaciones en mi vida no le doy a nadie. Si quiero salir salgo y si no quiero salir no salgo. Francisco está muy bien y muy feliz”, respondió, cansada de las opiniones ajenas.