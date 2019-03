Cinthia Fernández y Evelyn Von Brocke se cruzaron muy fuerte en "LAM", luego de que la bailarina cortara de una foto grupal a la periodista. En la televisión todo puede pasar. Y este miércoles,se cruzaron muy fuerte enluego de que la bailarina cortara de una foto grupal a la periodista.





Fabián Doman se sumó en octubre al programa de las mañanas de El Trece y tuvo varios cruces con las panelistas. Hoy, en el regreso de Ángel de Brito que se había ido de vacaciones, la periodista se peleó con Lourdes Sánchez, Cinthia Fernández y también recordó un enfrentamiento con Yanina Latorre.





Todo comenzó cuando De Brito le preguntó a Lourdes por qué no había invitado a Evelyn al festejo de su cumpleaños. Entonces, la mujer del Chato explicó que había enviado la invitación a través de un grupo de WhatsApp en el que están todas sus compañeras, pero omitió avisar que había cambiado el lugar.





"Lourdes, por favor. Decí la verdad", exigió la periodista aputándola con su dedo. Luego, Lourdes continuó con su explicación al asegurar que cuando confirmó en nuevo restaurante del festejo "estaban todas en el camarín", menos Evelyn.





Yanina Latorre quiso defender a su compañera, al igual que Cinthia Fernández, pero Evelyn no tuvo problema en responderle a todas. "No se animan a decir la verdad, eh", reprochó cuando el conductor sugirió que la ex mujer de Matías Defederico había publicado una foto de todas sus compañeras pero había cortado de la imagen a su colega.





En un primer intento, Cinthia explicó que por el tamaño de la foto no entraba Evelyn y que por eso la cortó. Sin embargo, terminó confesando que lo había hecho apropósito. "La verdad que sí, la corté. Porque fuiste mala compañera y lo que hiciste al aire no se hace", dijo sobre el día en que Latorre se refirió a la muerte de Natacha Jaitt y Von Brocke la había cuestionado.





"A mí no me gusta ver llorar a mis compañeras, ni a Yanina", continuó Fernández. Pero Evelyn retrucó y dio a entender que se había disculpado con su compañera, pero que no las aceptó: "Cuando la gente pide disculpas también se aceptan. La señora (por Latorre) se metió con mis hijas. Para Yanina, hay hijos de primera e hijos de segunda", señaló.





