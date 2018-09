Â¡Terrible! MirÃ¡ lo que escribiÃ³ en Instagram Mica Viciconte tras pelearse con Laurita y Florencia PeÃ±a

Si bien hizo una coreografía impecable,tuvo una mala noche enLa panelista dedestapó la olla contray arremetió contra

Todo comenzó cuando Tinelli preguntó si se llevaba mal con Laurita y Mica sacó a la luz una vieja rencilla que viene del ciclo "Combate", donde ambas fueron participantes y hoy día Fernández lleva adelante la conducción.

Dijo algunas cosas fuertes que podrán ver en este video:

Luego, Florencia Peña saltó a defender a su compañera de jurado y la cosa fue peor:

Horas después del programa y entrada la madrugada, Mica expresó lo que siente en su red social Instagram:

"Soy una mujer de sentimientos débiles pero con carácter fuerte, odio que me mientan, no siempre ando de buen humor, no presumo de algo que no tengo al contrario doy las gracias por lo poco y nada que tengo! A veces me enojo rápido, soy difícil de entender. Pero prefiero que me odien por como soy a que me amen, por algo que aparento ser. Gracias a mi equipo hermoso y al sueño de Tucumán escuela 71", sostuvo.