Terrible e impensada pelea entre Marina Calabró y Pampita: ¡Chicanas van, chicanas vienen!

Ayer, Pampita se hizo eco de una nota que brindó por la mañana la periodista Marina Calabró, quien el próximo lunes vuelve a América Tv de la mano de Jorge Rial en Tv Nostra.

El zócalo del programa de Ángel de Brito donde Marina estaba en un móvil afirmó: “Pampita tiene que estar agradecida a Jorge Lanata y a mí”.

Ese textual no lo dijo nunca Marina pero igual provocó la bronca de Pampita.

“¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada. Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”, respondió Pampita.

“¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va”, cerró.

Hoy, en Hay que ver, Marina le aclaró su frase y redobló la apuesta. "Lo de ‘no compartimos novio’ es ‘¿qué concepto tiene Pampita de que las mujeres nos peleamos por los hombres?’. Más heteropatriarcal no se consigue”, lanzó.

“Lo que sí me gustó de lo que me dijo fue ‘esta chica’. Me sacó como dos décadas. Te dicen ‘esta chica’ y te imaginás a una pibita que recién arranca, no una tremenda grandulona de 47 años como yo”, siguió.

“Ningunear a alguien que labura hace 30 años. Si nunca me vio o no tiene una referencia de quién soy, está un poquito desinformada porque para bien o para mal algo sabés de mí. Y más si te dedicás a la comunicación. ¡Yo conozco a todos sus panelistas desde el primer al último porque es mi laburo!”, señaló.

