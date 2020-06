Terrible cruce en vivo entre Yanina Latorre y Julia Mengolini

El fin de semana, Lola Latorre estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff y reveló que se sintió traicionada por su padre cuando éste le fue infiel con Natacha Jaitt.

Luego del episodio de llanto en la tele, la Señorita Bimbo y Malena Pichot hablaron del tema en el programa de radio que conducen juntas y expresaron su desagrado por la actitud de la adolescente a quien calificaron como "criada entre privilegios".

Hoy, en LAM, la directora de la radio, Julia Mengolini, tuvo un picante cruce con Yanina Latorre y terminó abandonando el móvil.

Casi al finalizar y antes de despedirse, la periodista chicaneó a Latorre inesperadamente: "Cuídense ustedes, no me gustaría que le pasara nada a Yanina, por favor, que sé que está muy sensible últimamente".

"¿Por qué estoy muy sensible? A ver, contame", reaccionó la panelista al instante y casi sin dejarla responder advirtió: "Te cuento que no es sensibilidad. Vos tenés una bebita, ojala que me puedas dar la razón en algo aunque haya una grieta política, porque vos siempre le dás la razón a quienes piensan como vos. La señorita Bimbo, que tiene 40 años, a quien conozco y hemos tenido un vinculo de amistad, le dijo pelotuda de mierda a Lola y que vaya a terapia . Lola a los 19 puede reaccionar como quiere. El dolor se transita como se puede", señaló.

"No está bien que ustedes, que son sororas, feministas y defienden a la mujer, ataquen a una chica porque tenga educación privada y no le haya faltado de comer. No estoy sensible, soy madre y la voy a defender hasta que me muera, igual que vas a hacer vos con tu bebita", agregó indignada.

Ante el hecho, Mengolini se defendió: "Me parece que las chicas se reían más de vos que de ella. De cómo la criaste. Se reían de que te había salido una nena a imagen y semejanza tuya, conservadora igual que vos".

"¿Vos también te reís de Cristina Kirchner, que es mega millonaria y una privilegiada? ¿También te reís de sus carteras Hermes y sus relojes Rolex de oro y brillante?", la increpó Yanina.

