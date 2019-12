Terrible cruce en vivo entre Mauro Viale y Flavio Azzaro por Juan Román Riquelme

"Es un guarango que deseo que pierda, un maleducado", dijo hoy Mauro Viale en "Polémica en el bar" cuando repitieron el vivo de la señal A24 cuando fue a buscar a Juan Román Riquelme al piso de "Intrusos" y el ex deportista le cortó el rostro.

"¡Qué tipo desagradable!", enfatizó durante el vivo de la señal de noticias el periodista Mauro Viale.

Recordemos que Riquelme se presenta en la lista de Jorge Ameal y Mario Pergolini para ser vicepresidente segundo y estar a cargo del fútbol de Boca.

En ese contexto, Riquelme fue uno de los entrevistados en "Intrusos" y tuvo una extensa charla con Jorge Rial en la pantalla de América.

En ese momento, Mauro estaba en vivo en la señal del Grupo América y decidió ir a buscarlo para hacer una nota en vivo.

"¿Román podemos hablar, estamos en vivo?", alcanzó a decir Viale cuando Riquelme le contestó: "¡Hola! ¿Cómo le va?". Luego, se dio media vuelta y abandonó el estudio.

Luego de ver la nota, Flavio Azzaro le dijo a su compañero: “Yo entiendo tu ego Mauro, y todos lo tenemos. Pero te saludó y no quiso responderte. ¿No tiene la opción un protagonista de no querer hablar? ¿Por qué decís que es desagradable?”.

“¿Por qué te tiene que saludar a vos...? ¿ Porque tenés un micrófono...? ¿De dónde salió ese decreto...? Ustedes se creen que son los dueños del mundo”, insistió el periodista deportivo que en ese momento levantó la voz. Por su parte, Mauro le conestó: “Vos no me conocés, estás planteando una rebeldía tonta. Yo no me creo nada. Vos no me digas eso porque no me conocés. Si vos venís a hablar conmigo yo te digo que no hablo y te pido disculpas”.

