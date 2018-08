Terrible cruce entre Dalbón y Mariano Iúdica al discutir sobre la inocencia de Cristina

"En el kirchnerismo hubo corrupción . En el macrismo hay corrupción, no podemos negarlo más allá de que todos gozan del principio de inocencia. Todas las personas que pudieron haber cometido un delito, mientras no tengan una condena firme son inocentes", expresó el letrado al inicio de su relato.





El conductor, en consecuencia, preguntó: "¿Cristina tiene que ir presa si o no?". El letrado, raudamente, respondió: "Eso es una boludez. Es inocente"





Iúdica: "¿Cómo inocente? Si los bolsos le llegaban a ella, dicen todos..."





Dalbón: "No la infames porque te estás equivocando. No digas nada de Cristina Fernández de Kirchner que no puedas probar. Es difamación ¿ok? No le llegó ningún bolso y es inocente de todas las causas que se la acusa. Ningún juez la pudo arrinconar".

Noche caliente en. Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina Kirchner , se cruzó fuertemente concuando el conductor pudo en duda la inocencia de la ex presidente en la causa de los "Cuadernos K" por la cual fue citada a indagatoria por el juez Claudio Bonadío.