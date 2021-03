Terrible audio: Luciana Salazar grabó el acuerdo que hizo con Martín Redrado durante la reconciliación

Un vuelco inesperado en la historia de amor y desamor de Luciana Salazar y Martín Redrado: La aparición de un audio privado de una charla entre ambos donde se comprueba que se habían reconciliado y donde la rubia anticipa el engaño que hizo saltar todo por el aire.

Intrusos, ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, pusieron al aire le charla donde aparentemente hacen un acuerdo para hacer pública de forma muy gradual que se habían reconciliado.

Este es parte del diálogo que se puso en pantalla:

Luciana: "Como dando, pasitos como que van llevando de a poquito".

Redrado: "Sí, sí, esa es la dirección correcta".

Luciana: "Exacto, para mí sí, pero entre nosotros sabemos que ya es como... Me gustaría que el compromiso de Ana que nosotros le contamos, lo que decidimos, para que ella sea testigo, porque ahora si vos mañana me cagás, me cambias toda la historia, me quiero matar. No juegues conmigo. Pero va a depender mucho sobre todo de vos Martín porque la verdad que yo soy una mina easy. Vamos de a poquito, haciendo las cosas prolijamente, para que sea un cuetito lindo, que te entiendan, pero lo que quiero es que le digamos a Ana a lo que llegamos para que ella esté al tanto. Entre nosotros sabemos que empezamos una relación aunque todavía no la publiquemos para que sepa qué tiene que hacer. Tiene que haber respeto entre nosotros. Vos no vas a salir y, no vas a salir con alguien a comer porque te reviento".

Redrado: "Eso no va a suceder".

Esto es parte de la grabación que, según el entorno de Luciana, se llevó a cabo para resguardar si algo pasaba.

Como finalmente la rubia puso el grito en el cielo cuando lo vio en Miami con su ex, Lulú Sanguinetti, la relación se terminó de forma mediática y salió a cruzarlo en todos los canales y en redes sociales. Ahora puso al aire este audio que genera gran polémica.

