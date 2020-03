Se terminó todo: Cinthia Fernández contó que Baclini ya no le paga el colegio de sus hijas

El nuevo romance del empresario no le gustó nada a la bailarina y decidió cortar todo tipo de vínculos con su ex, incluso el de la ayuda económica.

Tras que se conociera el nuevo romance entre Martín Baclini y Agustina Agazzani, Cinthia Fernández decidió terminar del todo el vínculo que la unía al empresario. Entre los acuerdos que ellos mantenían estaba el económico: Martín la ayudaba pagando el colegio de sus tres hijas, pero no va más.

“Aclaro que pago el colegio yo, lo quiero decir, no me lo paga más. Lo pago yo, para aclarar todo eso que no dependo de nadie, que no me mantiene nadie”, dijo la bailarina en Los Ángeles de la Mañana, El Tres.

“¿Desde cuándo lo pagás vos?”, consultó Andrea Taboada sorprendida por la noticia. “A partir de ahora. No, desde la semana pasada. Yo nunca estuve de acuerdo igual que se dijera eso”, confesó la morocha.

“No, no es por una novia, tuvo un montón de actitudes que no me gustaron. Por ejemplo, el tema de la lancha… Está todo bien”, respondió explicando que no fue por la aparición de Agustina que cortó la relación del todo.

Majo Martino entonces explicó que Cinthia se enojó cuando vio un video de bailando en la lancha.

“Le deseo lo mejor, no me hago la superada, me duele. Yo me hacía cargo de los gastos de la lancha. Es de una amiga mía la guardería, y mi amiga necesitaba publicidad para la guardería, es mamá del colegio, y el señor va con la señora, entonces pagala vos ahora”, explicó Cinthia.

