Casi termina mal el encuentro entre Roberto García Moritán y Flavio Azzaro: "¡Sos un maleducado!"

El flamante diputado electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Roberto García Moritán, esposo de la conductora Pampita, estuvo hoy en el piso de Polémica en el bar, ciclo que conduce por la pantalla de América Tv el animador Mariano Iúdica.

Mientras Roberto García Moritán hablaba de la emisión de moneda que hizo el kirchnerismo para dar vuelta la elección con el "plan platita", Flavio Azzaro salió con una pregunta que generó un clima tenso en el estudio.

"¿Tampoco tomaron deuda en el macrismo, no?", dijo Flavio Azzaro mientras que Roberto García Moritán contestó: "¡Eso es otra pavada más!".

"Es una pavada decir que fue Macri el que nos endeudó", afirmó Roberto García Moritán. En ese momento Flavio Azzaro desplegó su ironía: "¡Discúlpeme, marido de Pampita... le hago una consulta!".

De inmediato, Marcela Tauro, compañera de Flavio Azzaro, saltó: "¡No le digas así!". "En tu boca suena mal, en dos jugadas te dejó mal y saliste con eso", retrucó Mariano Iúdica.

"Las únicas veces que vi que te subieron a Twitter y a notas fue cuando me puteaste a mí. Ahora veo que viniste preparado", se defendió Roberto García Moritán. Y siguió: "Súbanle notas, porque si no pobre tiene que putearme cuando no estoy, ahora por lo menos lo hace de frente. Posteos, le gusta salir en la revista".

Lejos de apagarse la llama, Flavio Azzaro gritó: "¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol!".

"Tiene que hablar de mí, de Benjamín (Vicuña), yo tuve que googlear cómo se llamaba porque lo quería saludar y le dije ´hola Flavio´ cuando llegué", respondió Roberto.

A medida que avanzó el programa la cosa se puso más tensa y Roberto García Moritán no se calló nada: "Flavio, sos un maleducado. Pero está bien, es así, pero sos un maleducado vos como persona".