La teoría de Marina Calabró sobre los escándalos de MasterChef Celebrity

En diálogo con Intrusos, el programa de espectáculos de América TV, Marina Calabró dejó traslucir qué es lo que piensa sobre los escandaletes de MasterChef Celebrity, a pesar de ser un 'reality blanco' en la pantalla de Telefe.

Consultada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre si había escuchado algo en la radio sobre los rumores de que la Gunda enojada habría estado gritando por los pasillos de la radio, teniendo en cuenta que es el mismo edificio radio Mitre -donde trabaja Calabró- y La 100 -donde trabaja Fontán-, a lo que Marina confirmó que un poquito de malestar hubo dicho de una manera bastante suave.

Acto seguido Marina Calabró dio su visión de los hechos ocurridos en el reality de Telefe, asegurando que "tampoco había manera de cubrirla con edición. Me parece que no es lo mismo de Alex Caniggia, que de repente tiene un comentario de esos que vos decís... ay Dios mío, que lo podés evitar porque no hace al plato. Pero en este caso, cómo la cubrías si después tenían que actuar en consecuencia. Porque además lo que pasa en MasterChef Celebrity, es que los demás vieron, entonces era insalvable".

Así como también reafirmó su posición sobre lo ocurrido en MasterChef Celebrity al decir "me parece que no fue voluntad de construir un personaje de la mentirosa, la que hizo trampa o la que quiso vender gato por liebre. No había manera de salvarla porque también hay un compromiso con el resto de los participantes. Ahí todos quieren ganar y cómo hacés para decir que eso no pasó. Me parece que hicieron lo que tenían que hacer", quitándole responsabilidad al jurado del programa de Telefe por la sanción impuesta.

Es fue el momento que Pallares le hizo saber a la hermana de Iliana Calabró que la Gunda habría dicho "a Martitegui le cerraron un restaurant porque encontraron ratas y a mí me sancionan porque junté un poco de caramelo del piso", haciendo hincapié en las formas utilizadas por los 3 chefs. Algo que Marina Calabró asintió y explicó sobre este episodio de MasterChef Celebrity que "se le dio a todo un nivel de dramatismo que parece que estaban dirimiendo la paz en el mundo. Era todo un protocolo, una ceremoniosidad, un nivel de reto que vos decís... bueno, también es parte del show".