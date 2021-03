El tenso cruce entre Viviana Canosa y Juan Grabois por las vacunas

Viviana Canosa entrevistó este lunes a Juan Grabois, con quien analizó la situación del Gobierno, la pandemia y, en particular, el escándalo que se conoció como "Vacunatorio VIP", que le costó el cargo al ex ministro de Salud, Ginés González García.

En ese sentido, el dirigente social aprobó el accionar del presidente Alberto Fernández ya que el hecho fue "gravísimo", según consideró.

"Es gravísimo. Pero todo el mundo tiene que hacer autocrítica. ¿Vos hiciste tu autocrítica públicamente de la cagada que te mandaste con la vacuna? Porque vos estabas en la onda antivacuna", cruzó Grabois a la periodista de A24.

Sorprendida por la acusación, Canosa aclaró que no es antivacuna porque eso "implicaría no darme vacunas yo ni mi hija".

"Yo no me daría la vacuna porque creo que tiene que tener un tiempo. Tengo una resistencia con la vacuna. No confío en la vacuna en general, me da inseguridad e incertidumbre", dijo.

"Con la rusa estabas de punta", retrucó Grabois y agregó: "A vos te pasó lo que le pasó a un montón de gente: había mucha gente que pensaba que la rusa era una cosa mala. Yo creo que te pasó lo mismo y eso es un error y uno se puede equivocar. Creo que te equivocaste".

