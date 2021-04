Tenso cruce entre Sol Pérez y Dani La Chepi en "MasterChef Celebrity 2"

El miércoles de beneficios de "MasterChef Celebrity" arrancó con un juego para teletransportar a las participantes a su infancia: debían separar confites por colores.

La ganadora del desafío fue Sol Pérez, quien obtuvo como beneficio la posibilidad de elegir qué cupcake temático debía preparar ella y sus compañeras.

Cuando la ex chica del clima eligió para Dani “La Chepi” el motivo espacial, la influencer contestó. “Increíble, está divino, yo hubiese hecho lo mismo. Te hubiera dado el mismo”, y se produjo un tenso cruce entre ambas.

- Sol: “No entiendo por qué cree que se lo hice de maldad, para nada”

- La Chepi: “¿Por qué estás diciendo 'cree' si yo no dije nada?”

- Sol: “Para nada haría algo de maldad con nadie. Por lo menos no yo, no me sale, no soy así. No me gusta que insinúen eso para nada”

- La Chepi: “Yo vengo acá a divertirme no vengo a hacer estas cosas, punto”

