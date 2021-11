Fuerte cruce entre Marcela Tauro y Chiche Gelblung por el tema Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi

En medio del escándalo que parece no tener fin, el del Wandagate por supuesto, Marcela Tauro cruzó duro a Chiche Gelblung en la mesa de Polémica en el bar mientras hablaban del tema del momento: la nueva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Lo cierto es que mientras el conductor del ciclo de América TV, Mariano Iúdica, abordaba el tema con las últimas declaraciones de la rubia a través de sus posteos desde su cuenta de Instagram como por ejemplo su nuevo viaje a Milán, el icónico periodista aseguró que toda esta exposición de una situación estrictamente privada le daba repugnancia.

"Acá dimos la primicia. Icardi siguió hablando con la China Suárez. Wanda detectó eso pero no el final: siguieron hablando. Y ahora se comienza a conocer la información de que sí se encontraron, que no fue solo sexting”, disparó Flavio Azzaro, otro de los integrantes de la mesa televisiva.

Fue en ese momento, entonces, que Gelblung agregó: “No estamos seguros, porque la que tiene el dato no lo revela”. “¡Son dos descerebrados, déjense de joder! ¡No pueden hacer su vida en los medios, déjense de embromar!", dijo visiblemente molesto.

Pero eso no fue todo, porque acto seguido estalló con su polémico comentario: "No importa si se separan o no se separan, son dos descerebrados. Todo es público, todo es en los medios. ¡Basta por favor! A mí me generan repugnancia, los dos: Icardi y Wanda Nara”.

Fue ese comentario indignado de su ex jefe lo que generó la reacción de Marcela Tauro. Casi como un acto reflejo, conociendo perfectamente la forma de trabajar de Gelblung, lo cruzó con una durísima pregunta: “¿Por qué te genera repugnancia, si vos hacías a Mariana Nannis, que era igual? La única diferencia es que no había redes sociales”.

Claro que Gelblung, astuto y más rápido que la luz, se defendió asegurando: “Eso por lo menos era novedoso y ellos no se separaban. Ella hacía alarde de guita. Se separaron 25 años después. Hoy estoy más grande y me da asco, ¿ok? Icardi y Wanda no tienen capacidad para los sentimientos”.

A24/show