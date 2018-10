Este miércoles, Lourdes Sánchez fue invitada a "Los especialistas del show" y protagonizó un fuerte cruce con Sol Pérez , cuando la morocha se quejó del trato que recibe de parte de todas las panelistas del envío.

Pero Sol Pérez, paró en seco a la invitada y disparó dardos de ironía sobre ella: "No voy a poder dormir después de esto". Y Lourdes le retrucó: "Sol no te hagas la cocorita".

"No me caen mal pero vienen a decirme 'Hola Lourdes' y después vienen acá y me matan. La verdad, no me parece. Y sobre todo vos, Sol, que sé que pasaron cosas en el verano, que no las voy a decir, quedate tranquila. Pero venís acá, me defenestrás como mujer y antes de hablar así hay que mirarse al espejo", disparó la animadora infantil.

Pero Solcito tenía más cosas ara decir: "Yo soy la persona menos careta del universo. Si tengo un problema o hay algo que no me parece, voy y te lo digo en la cara. Después, que me caigas bien, que no me vas a dejar de caer bien por las cosas que decís, no quiere decir que no venga acá y avale todo lo que vos digas. Hay cosas que me gustan y cosas que no, y lo voy a decir porque es mi trabajo como panelista".

"Si tenés algo para decir del verano, contalo porque está Polino y lo llamamos a Hoppe, que era la persona con la que yo hablaba, y él sabe lo mal que yo la pasé en el verano. Hasta pensé en renunciar a la obra", concluyó.

¡Mirá el video!

Embed