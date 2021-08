Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Patricia Bullrich: "Me parece una explicación infantil"

Patricia Bullrich y Cinthia Fernández mantuvieron un picante ida y vuelta el sábado en la mesa de "La noche de Mirtha", El Trece, cuando se refirieron al tema Florencia Peña y la visita en plena cuarentena a la quinta de Olivos.

"Para una democracia que el otro no te persiga como un enemigo o una cucaracha y ese es el sentido profundo que el kirchnerismo le ha puesto al lenguaje en la Argentina", comenzó la presidenta del PRO.

"Acá no hablamos de ideología", la interrumpió Fernández. "Vos no hablas de ideología porque no sé en qué país vivís", le dijo la diputada.

"Disculpeme, yo la veo a usted y me parece una explicación infantil. Dialogemos así podemos debatir", le pidió Cinthia.

"Me parece que el error que cometimos fue mezclar los dos temas. Uno, es la misoginia que la tienen los dos bandos. Y el otro es la falta de respeto cuando todos teníamos que estar adentro", amplió Fernández.

"A mí nunca me pidieron perdón, pero no actuó como ellos. Quiero que en la Argentina se entienda que un grupo como Juntos por el Cambio nos atacan por ser como somos y cómo pensamos", le dijo Patricia. Y le aclaró a Fernández: "No me trates como tu hija por favor".

"No me ningunee ni me chicanee", le advirtió Cinthia. "El kirchnerismo es un modelo que niega la realidad", finalizó Bullrich.