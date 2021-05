Tenso cruce de Andrea Rincón con Paulo Vilouta al hablar de adicciones

Anoche, Andrea Rincón y Paulo Vilouta estuvieron de invitados en "PH: Podemos Hablar". Mientras hablaban junto a Sofía Gala de las adicciones y de las crisis que tuvieron, con respecto a ese momento de su vida, expresaron lo mal que la pasaron.

El periodista de "Intratables" intentó dar un punto de vista diferente sobre el tema y la actriz salió duramente al cruce.

La participante de "MasterChef" escuchaba atentamente lo que Sofía Gala estaba diciendo desde su experiencia, cuando el panelista de América TV dijo lo que opinaba. "Digamos también que muchos no pueden salir de eso. Las chicas han hecho un proceso que es muy difícil porque sino el mensaje es que es fácil salir y entrar", señaló.

LEER MÁS Andrea Rincón criticó a la producción de "MasterChef Celebrity": "Editan y no ponen las cosas que..."

Ante eso, Andrea Rincón arrojó: "No está bueno lo que estás diciendo. Todo el mundo puede salir. No es fácil, pero todos lo pueden hacer. Porque sino es contraproducente lo que decís. Hay muchas personas que están del otro lado, que tienen este problema y piensan que no pueden salir. Están como estábamos nosotras, pensando que no lo íbamos a lograr, muertas de miedo".

En la misma línea, la actriz recalcó: "Me parece que el mensaje que tenemos que dar, como comunicadores sociales, es decirle a la gente que sí puede salir. Yo doy charlas a adictos y familiares de adictos. A mi me escriben y hablo todos los días con personas que están así. Te voy a pedir por favor que les digas que sí pueden salir", insistió.

Vilouta no se achicó frente a Rincón y le remarcó: "Está bueno también que le señalemos a la gente que nunca pasó por eso, otro punto de vista. Porque si no creen que es fácil y piensan que pueden entrar y salir en cualquier momento", dijo intentando quebrar una lanza para dejar en claro que no es un tema sencillo.

LEER MÁS Andrea Rincón se enfrentó con el Mono de Kapanga en "MasterChef Celebrity 2": “Me vas a dejar ganar, Martín”