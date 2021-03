Tenso cruce de Andrea Rincón con Martitegui en "MasterChef Celebrity": "Viste otra película"

Tras haberse quejado de María O'Donell en su rol como capitana en uno de los desafíos de "MasterChef Celebrity", a Andrea Rincón le tocó ocupar ese mismo rol y debió coordinar a Alex Caniggia y Hernán "El Loco" Montenegro.

Pero la actriz se vio complicada al tener que lidiar con los caprichos del mediático, y también las rotaciones de mesada que complicó las preparaciones de todos los participantes.

Lamentablemente, su equipo recibió las críticas más duras por parte del jurado ya que ninguno de sus platos logró cumplir con las expectativas de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Y la tensión se apoderó del estudio con el fuerte cortocircuito entre Martitegui y Rincón.

"Te quejaste tanto de María O’Donnell cuando fue tu capitana, despotricaste tanto diciendo que no te ayudó, que no te apoyó, y hoy el destino te puso de capitana de un equipo", arrojó Tegui.

Y luego señaló: "Un grupo de cocineros tiene que saber trabajar en equipo. Para eso necesitan un líder que los organice: no lo hiciste. Y un grupo de cocineros tiene que trabajar en la adversidad e ir adaptándose a los problemas".

"En mi defensa, yo también estaba trabajando. Me parece que trabajamos muy bien en equipo y si tuviera que volver a trabajar con ellos, y si pierdo y me tengo que ir, vuelvo a elegir a este equipo", dijo Rincón, firme en su postura.

Después de que Martitegui le dijera que así con esa actitud no puede cocinar ni manejar un equipo, Andrea indicó: "No pienso igual que vos. Les pregunté a mis compañeros qué necesitaban. Me parece que vos no estabas viendo, ¿dónde estabas? No estabas mirando entonces, estabas viendo otra película, no es la misma que estábamos mirando nosotros".

