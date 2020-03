Tensión en "Bake Off": una participante estuvo al borde del desmayo

Se vio el domingo un momento de absoluta tensión en el ciclo gastronómico “Bake Off”, Telefe.

Una participante estuvo al borde del desmayo y tuvo que ser asistida por sus compañeros durante el programa.

Los nervios le jugaron una mala pasada a Samanta, quien aseguró que le bajó la presión en medio de un desafío.

De 29 años y empleada administrativa, ella misma explicó qué le pasó: “Lamentablemente me jugó una mala pasada arrancar a full porque me baja la presión".

Y aseguró: "Me maree un poco. Quiero seguir y no puedo. Me empecé a sentir muy mal”.

“Me bajó la presión, hice mucha fuerza con la churrera y me empezó a temblar el cuerpo y se me infló la cabeza. Pero ya me siento mejor. Sentí mucho calor en la cara”, finalizó la participante.

