Tensa entrevista entre Luis Majul y Gerardo Romano: "¡Queremos protestar!"

Luis Majul y Gerardo Romano mantuvieron una tensa entrevista en "La Cornisa", América. Fue luego de que el conductor le preguntó: "¿Qué pretenden?", en referencia a los artistas K. Allí, el actor cuestionó la objetividad de su programa.





"Lástima el videograph que dice actores K, porque sería como si yo te dijera periodista M. Apoyo la mayor cantidad de medidas del kirchnerismo y eso no me reduce a ser un actor K, yo soy un actor. Vos sos un periodista y no sos un periodista M, porque además corrés un riesgo, podés ser un periodista de mierda", lanzó Romano.

"Queremos protestar, que el gobierno recule, que se de cuenta que está haciendo un gobierno ineficiente, inidóneo, con resultados catastróficos. Yo siempre te veo defendiendo, soslayando", añadió. "Cuando decís pretendo que el presidente recule, ¿que recule con qué?", le preguntó el conductor.





"En políticas, en bajar las retenciones y no sacarnos ganancias, en haber prometido seguir con el fútbol para todos y ver de nuevo las tribunas. El presidente faltó a su palabra, no cumplió. Cerrar la grieta, mirá la grieta cómo está. Néstor está muerto y Cristina no está más, no nos ocupamos de hablar del presente, una inflación de la san puta, salarios caídos, sacarle la plata a los jubilados. Yo tengo derecho como ciudadano y televidente a juzgar la objetividad de tu programa, invisivilazando las cagadas del gobierno y aplaudiendo meter en cana al gobierno anterior", finalizó el actor.





