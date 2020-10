Tensa discusión entre Laura Fidalgo, Marina Calabró y Lizardo Ponce: "No me gusta la chicaneada"

Laura Fidalgo, Marina Calabró y Lizardo Ponce mantuvieron una acalorada entrevista al aire este viernes en "Confrontados", El Nueve.

La bailarina discutió con dureza con la conductora y su panelista, y dio por terminada la entrevista de forma abrupta, apagando el zoom.

“Quiero ver cómo quedaron las cosas, pero antes del trago amargo que será el reencuentro con Lizardo”, comenzó Marina, para acercar a Laura y Lizardo tras la polémica.

Sin embargo, Fidalgo se lo tomó a mal y no quiso cruzar palabras con el influencer.

“No, no. Marina, todo bien, pero no quiero trago amargo. Lo respeto a Lizardo, pero no me interesa. Tengo alto humor, pero no me gusta la chicaneada”, dijo.

Y agregó: “No quiero hablar con él, porque lo que ya hablé, lo hablé. Fuera de cámara no tengo problema. (...) Si ustedes no ponen un punto lo pongo yo, está todo bien”.

El panelista, tras escucharla muy enojada, contestó: “Si no puedo hablar también es una falta de respeto”.

A lo que la conductora intercedió: “Aceptaste la nota. Lizardo es parte de Confrontados, sabías que iba a estar acá. (…) La que trajo a colación lo que dijeron en otro programa sos vos”.