Telefe furioso con el protagonista de “Jesús” por dar una nota a “Confrontados”: “Eso me trajo problemas”

Después del rotundo éxito de “Moisés”, esta semana Telefe estrenó “Jesús”, la nueva novela brasileña que cuenta la historia de Jesús de Nazaret.

La novela se emitió en Brasil en julio de 2018 y ahora, en medio de la cuarentena obligatoria para prevenir los contagios del coronavirus, llegó a nuestro país para conquistar al público.

En sus dos primeros capítulos, obtuvo muy buenos niveles de rating llegando a picos de 15 puntos y convirtiéndose en lo más visto de la televisión.

Y feliz por los resultados, Dudu Azevedo, su protagonista, dio su primera entrevista para la Argentina a "Confrontados", el ciclo que conduce Marina Calabró todas las tardes por la pantalla de El Nueve.

Y al ver que su figura salía en otra pantalla, las autoridades de Telefe estallaron de furia y se comunicaron con la emisora Record TV de Brasil para recordar la exclusividad que tienen con el actor ya que ellos compraron la novela para que se emita en nuestro país.

PrimiciasYa.com mantuvo un breve diálogo con Dudu, quien contó: "Tuve inconvenientes por dar esa nota. Eso me trajo problemas, fue malo. Para hablar conmigo tienen que autorizar desde la productora, Record TV. No puedo hablar con otros medios si ellos no me autorizan, se molestaron".

En la entrevista que hizo en "Confrontados", el actor contó cómo fueron las intensas jornadas de grabación: “Trabajamos durante 10 meses y eran jornadas que llevaban entre 12 y 14 horas diarias. 6 días por semana y solo descansábamos un día. Dos meses después de que empezamos nació mi hijo y fui padre”, dijo Dudu, quien está casado desde 2016 con la médica Fernanda Mader y es papá del pequeño Joaquim.

“El poco tiempo que estaba en casa quería aprovecharlo para estar con mi hijo, a pesar de que tenía mucho texto para recordar para el día siguiente. Era un volumen enorme de trabajo y necesitaba estar concentrado, conectado. No fue fácil, fue una dura batalla en todo el curso de la historia”, recordó el brasileño.

