Tefi Russo, la mujer de Pollo Álvarez, se cansó de que la insulten y escrachó a todos

Tefi Russo ganó fama gracias a su cuenta de cocina y recetas Inutilísimas en Instagram. Fue así como conoció al Pollo Álvarez, se enamoraron y se casaron el año pasado.

El matrimonio con el conductor le dio a Tefi más popularidad en sectores donde no la conocían.

LEER TAMBIÉN: Fuerte repercusión en las redes por un beso entre el Pollo Alvarez y la supuesta Pampita

A partir de esto, comenzó el odio de mucha gente contra ella en las redes sobretodo al mostrar momentos de intimidad junto a su marido y su familia.

Por medio de Instagram, Tefi se animó a mostrar algunos de los mensajes que le mandan insultándola y criticándola por ser "pareja de". Esto generó mucho enojo en la cocinera y la llevó a hacer una reflexión.

"Pensemos en nuestros hijos, sobrinos, seguro tenemos a algún amigo o familiar que puede ser un poco más vulnerable a todo esto a esa gente que verdaderamente le pesa. No digo que a mí no me pese pero no me importante tanto la crítica hacia mí", pidió.

Además, contó que el Pollo le dice que no se preocupe ni le de bola a esos mensajes pero ella quiso mostrarlos igual. "La intensión no es escracharlos ni que me salgan a defender sino mostrar el nivel de locura, estamos muy mal. ¿Cómo podes hablar con ese nivel de violencia?", se preguntó la cocinera.

LEER TAMBIÉN: La mini luna de miel de Tefi Russo y El Pollo Álvarez en México