Tefi Russo apuntó contra los Martín Fierro Digital: "Hay nominados que no se merecen estar"

Este lunes Aptra entregará por primera vez los. Cuando el jueves a la noche se conocieron las nominaciones, se armó una gran polémica en las redes sociales debido a que muchos de los nominados son figuras del mundo de la televisión y noque trabajan para sus redes.

Tefi Russo, creadora de "Inutilísimas", y Belu Lucius fueron nominadas, pero aseguraron que no irán a la entrega. La medida la tomaron por no estar de acuerdo con la forma en que Aptra eligió a los nominados.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Tefi explicó: "No me gusta crear polémica pero si subí lo que subí es porque me debo a mis seguidores. Cuando me enteré de la noticia lo anuncié y cuando tomé la decisión de no ir hice lo mismo. Yo sé que es la primera edición y que hay muchas cosas por mejorar. Hay cosas que me parecen un tanto injustas y las redes sociales somos nosotros, consiste en ser auténtico. Es complicado no estar de acuerdo con ciertas cosas, y no sólo con las personas que quedaron afuera. Entiendo que siempre va a quedar gente de lado, pero hay cosas que capaz no puedo decir porque me enteré por terceros, y yo si cuento algo es porque lo puedo contar con fundamentos y pruebas. Pero no quiero entrar en eso, no quiero polemizar, no es mi estilo".





Y luego agregó: "Tengo sentimientos encontrados porque por momentos digo que me hubiese gustado ir sin decir nada y generar todo esto, pero también digo por qué uno tiene que jugar un juego que no tiene ganas. Nosotros no somos televisión, nacimos en el mundo digital... Hay gente como Radagast que no puede quedar afuera, tampoco Migue Granados... Y así hay muchos más. Hay rubros que son muy raros y yo no me siento que sea la mejor en cocina tampoco. El criterio se confundió mucho entre lo digital y lo televisivo, es todo muy raro lo que armaron. Hay nominados que no se merecen estar nominados. Hay gente que se nominó para que esto se haga más popular y conocido pero que no tienen que ver cien por ciento con lo digital. Por eso remarco que se mezcló con lo televisivo. Nosotros no queremos ser televisión, eso está más que claro".