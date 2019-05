Violeta Urtizberea dialogó con PrimiciasYa.com en marzo de este año y confirmó que se encuentra en la dulce espera. dialogó conen marzo de este año y confirmó que se encuentra en la dulce espera.





La actriz está esperando su primer hijo, fruto del amor con el cantante cordobés Juan Ingaramo, a quien conoció luego de romper relación con Ezequiel Campa.

PrimiciasYa.com, en su momento, Violeta confirmó: "Estoy embarazada de tres meses, siento una gran felicidad". (Ver nota) En diálogo con, en su momento,confirmó:





En 2017, la actriz ya había hablado de sus deseos de ser mamá en una nota para la revista Para Ti: "¡Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa! Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá".









"Siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé. Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años; digo: "Perdón, ¿en qué momento pasaron los años?", comentaba en su momento.





Lo cierto es que según los datos a los que pudo acceder este medio, Violeta tendrá una nena y ya eligió el nombre, que aún no hizo público. La niña se llamará Lila.





Felicitaciones.