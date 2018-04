Taxista que desmiente el relato de Cathy Fulop sobre su hija Oriana y el remise confundido con un Uber

Catherine Fulop habló de todo en su visita a "Infama Recargado" (América TV) y contó el dramático episodio que experimentó su hija Oriana Sabatini, quien fue agredida la semana pasada en una manifestación de taxistas cuando la confundieron con una clienta de Uber. habló de todo en su visita ay contó el dramático episodio que experimentó su hijaquien fue agredida la semana pasada en una manifestación de taxistas cuando la confundieron con una clienta de Uber.





"Venía de grabar en Córdoba, "Secretos bien guardados", y tenía que llegar al hotel donde estaba la conferencia de la película "Perdida". La producción le mandó un remis y quedó en el medio de la manifestación", contó en diálogo con Pía Shaw.





"Vieron que el chofer tenía una aplicación y los taxistas empezaron a golpear el auto de una manera violenta. Pincharon las ruedas. El conductor trató de mostrar que no era de Uber. Cuando pudo arrancar, golpeó a un taxista y al llegar a la esquina, con el semáforo en rojo, los corrieron y explotaron los vidrios", detalló.





"¿Por qué tanta violencia?", se preguntó Cathy, quien contó que Oriana fue increpada por los taxistas cuando tuvo que sacar la valija del coche.

Lo cierto es que uno de los choferes de taxi, Néstor Oviedo, fue testigo del episodio que vivió la hija de la actriz durante la manifestación y, en diálogo con este portal, desmintió a Fulop.





"Dijo muchas cosas que no son ciertas. Primero dijo que al auto le rompieron los vidrios, y no es así. En las fotos se puede observar que el auto tiene los vidrios. Yo estaba en el lugar porque fui al igual que muchos de mis otros compañeros como autoconvocados y no dependemos de ninguna Asociación", señaló.





Y agregó: "Lo único que tenía el auto era las gomas pinchadas, pero hubo una situación muy especial ya que hubo un auto que pasó y tiró una cierta cantidad de miguelitos. Indudablemente esto fue una cosa que estaba preparada. Fue algo externo a nosotros porque fueron varios los autos y taxis que pincharon las ruedas. Había cinco cuadras de taxi y contra ella no hubo exactamente nada. Jamás se la atacó a Oriana ni al auto. No se puede generalizar además que todos los taxistas somos iguales, nuestro trabajo está legalizado y Uber no".