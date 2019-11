El tatuaje de la niñera de Momo que emocionó a Jimena Barón

Jimena Barón tiene una apretada y movida agenda laboral durante el año y su hijo Morrison queda al cuidado de su niñera, Mari.

En las últimas horas la mujer que cuida a Momo tuvo un gesto de amor muy importante para el pequeño que hizo emocionar a la cantante.

La niñera inmortalizó en su antebrazo un dibujo que hizo el niño junto a la palabra "Momo", con la que apodan al pequeño.

Al ver este tatuaje, la actriz y cantante no pudo contener la emoción: "Me largué a llorar, posta. Te amamos Mari, no podríamos vivir sin vos", expresó Barónrong> en Instagram.

