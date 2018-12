Tato Young habló del acoso que sufrió Romina Manguel: "Me di cuenta que estaba muy asustada"

Thelma Fardin, Romina Manguel denunció "Animales sueltos", , hecho que ocurrió hace un tiempo. Luego del valiente testimonio dedenunció acoso de un invitado de América , hecho que ocurrió hace un tiempo.

"Ha venido acá un invitado que me ha acosado sistemáticamente y Tato Young, lo quiero reconocer, se quedó al lado mío desde que entramos al piso hasta que me tomé un taxi porque conocía la situación", confesó la periodista días atrás, ante la sorpresa de Alejandro Fantino, que desconocía ese episodio.

Hoy, Tato Young, amplió la declaración de su colega: "Supe de esta situación. Fue hace unos meses. En la tele no siempre sabemos quiénes son los invitados al programa. Cuando llegamos, nos enteramos que había una persona que iba a participar de la mesa, y me di cuenta de que Romina estaba muy asustada", arrancó a contar en el ciclo Encendidos en la tarde, de Radio Mitre.

"Con Romina tenemos diferencias sobre política pero tengo códigos de humanidad y confianza. Ella me cuenta que esta persona venía acosándola, me muestra algunas de las pruebas de este acoso, y era un acoso muy notorio e impresionante. Estaba mostrándome a un acosador. Realmente es impactante ver eso", agregó.

"Yo la acompañé para que ese hombre no se le acercara. Le pregunté por qué no quería hacerlo público. Ella no quiso en ese momento, tuvo sus razones. Yo no sólo respeto esas razones, sino que las comparto", puntualizó Young,

"Ahora es la demostración misma de que es muy difícil denunciar algo así en la Argentina", concluyó.

