Tartu no es más parte del ciclo "Intrusos"

Tras regresar de sus vacaciones la semana pasada, Tartu se enteró que no iba a formar parte del panel de "Intrusos" en la flamante temporada que se relanzó ahora en marzo con el regreso de Mar del Plata de Daniel Ambrosino y la salida de los reemplazantes de verano, Mariano Caprarola (a quien le pidieron seguir pero eligió "La Jaula de la moda") y Mina Bonino, parte del staff de Eduardo Feinmann en A24.

Primiciasya.com habló con Tartufoli la semana pasada y el periodista confirmó que "estaba en conversaciones" para seguir y esperaba "arribar a buen puerto". Pero, aparentes desacuerdos con la producción habrían llevado a repentina salida del envío que conduce Jorge Rial por la pantalla de América. "Se cansaron de mí", confirmó Tartu en el diario La Nación.





carmen-barbieri-augusto-tartufoli.jpg

"Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba", añadió el panelista y confió una interna desconocida con la producción del programa: "Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí".

Resta saber si efectivamente la silla de Tartu será ocupada por otra persona o bien quedará el espacio libre. Hace unos meses se habló de Analía Franchín como posibilidad de regreso al envío de la primer tarde, ciclo del que participó como notera hace muchos años, pero ella ya hizo el piloto para el programa de Moria.

tartu.jpg

Otro de los nombres que sonaron en los pasillos fue el Luis Ventura, distanciado de Jorge Rial y hoy día en "Infama" hasta que termine el programa a fin de mes. El abanico es grande y seguramente las fichas se reacomodarán en breve.