José Sand, delantero de Lanús, le dedicó el triunfo en Copa Libertadores al periodista que cubre River Plate, "El Tano" Hernán Santarsiero, apenas terminado el partido.





"Me aguanté la cargada quince días. Los partidarios en el partido anterior me dijeron de todo, hasta cornudo me dijo uno, que podía ser cornudo. Mi mujer le manda saludos al Tano, no sé cómo se llama, debo ser importante para él, les mando un besito", comentó el delantero.





PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con El Tano quien respondió a las declaraciones de Sand: "La realidad es que desde el primer partido que viví como hincha teniéndolo a él enfrente me sentí dolido. Creo que es desagradecido, irrespetuoso y uno debe tener memoria".





"Recién hice un comentario en mí Facebook, por qué realmente si me contestó es por qué le dolió lo que dije, pero más nos duele cuando gesticula o provoca", añadió el relator partidario.





"Yo relato para hinchas de River, si él se tomó el tiempo de escuchar, es por qué debía saber lo que podía suceder con los jueces, estaba esperando el momento para dedicarnos a todos los hinchas de River el triunfo, como cuando dijo les mando un besito, eso fue para todos, no sólo para mí", cerró Santarsiero. , cerró