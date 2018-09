Tamara Pettinato: "No me gusta hablar del pene de otras"

Tamara Pettinato salió hace muchísimos años con Francisco García Ibar, pero en la actualidad, el hombre, está en pareja con la actriz Eugenia Tobal.





En ese marco, este miércoles, Tamara, que trabaja en Radio con vos junto a Ernesto Tenembaun, no esquivó la respuesta a una pregunta fuera de lugar que le dirigió el conductor, mientras ella hablaba de espectáculos y se encontró con la noticia del noviazgo entre Tobal y García Ibar.





"Eugenia Tobal presentó nuevo novio, que fue novio mío a los 20. Es mi amigo ahora. Yo lo voy a llamar a ver si prospera este romance", dijo la panelista.

Al instante, llegó el derrape de Tenembaun: "¿Cómo tiene el pene el novio de Tobal?".





"¡Qué falta de respeto! Bien, muy bien, es aceptable, pero no me gusta hablar del pene de otras porque ya no es mi pene. Bien de tamaño y habilidad, lo estoy haciendo quedar bien y se lo voy a reclamar después", respondió, entre risas.





Luego, habló de la separación: "Nos peleamos porque se enojó; yo metí un brasileño en mi casa una semana y no le gustó. No era muy moderno", concluyó.

