Tamara Pettinato dio positivo de coronavirus: "Lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo"

Tamara Pettinato confirmó este domingo que dio positivo de coronavirus tras realizarse cinco testeos durante los meses de pandemia.

Fue desde Instagram que la panelista comunicó la noticia con una foto mientras la hisopaban.

"Quinto test que me hago. Esta vez di POSITIVO", precisó en su posteo. Y agregó que el contagio se produjo en sus actividades laborales.

"Me contagié trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un dominó interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden", comentó.

Y precisó sobre los síntomas: "No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre... pero lo peor es el miedo de no saber cómo va a reaccionar tu cuerpo".

"No se relajen así no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren", finalizó Tamara.

