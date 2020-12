Tamara Pettinato se despidió del programa de Verónica Lozano: "La tele no tiene corazón"

En medio de unas vacaciones que tenía programadas a Estados Unidos y que había postergado por la pandemia, Tamara Pettinato se encontró con la noticia de que ya no formará parte de "Cortá por Lozano", programa en el que se venía desempeñando como panelista desde 2018.

En conversación con el diario La Nación, la columnista confirmó este martes que se enteró de los cambios en el panel del exitoso ciclo de Telefe conducido por Verónica Lozano "por los portales" de internet. "Cuando pregunté estando de viaje me dijeron que no vuelva, estando de licencia médica y antes de terminar mi contrato", indica.

"Solo quiero aclarar que no me fui, me fueron. Claro que están en su derecho de echar a quien quieran, pero hay formas y formas", puntualizó.

Desde Telefe le aseguraron a Primiciasya.com que fue de común acuerdo.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Tamara había confirmado ayer su desvinculación del programa con un mensaje de despedida hacia sus colegas. "¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi (Roberto Pettinato) desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver".

