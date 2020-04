Tamara Gala volvió a apuntar contra Fede Bal: "Es más fácil hacerse la víctima"

Fede Bal y Tamara Gala finalizaron su relación en 2013 pero parece que, siete años después, todavía existen cuestiones no resueltas entre ellos.

Este nuevo conflicto, comenzó después de que el actor grabara un video en el Instituto Alexander Fleming para contar cómo iba su tratamiento contra el cáncer.

Al leer esto, la vedette escribió un comentario que generó mucha polémica. "Hasta de su enfermedad hace una publicidad...¡por favor! (AlT que no le gustaba la cámara jajajaja) Yo no soy hipócrita...no me gusta lo que está pasando, pero siempre voy a tratarlo como se merece él y su madre", indicó.

Si bien Gala eliminó ese comentario de las redes, en las últimas horas volvió a la carga al ver a Fede promocionando su nuevo programa de radio: “Ya entendí todo, te agarrás de un mini comentario viejo que borré, no porque no lo sienta, simplemente para no armar circo. A veces me olvido de que mis palabras en algunas personas influyen mucho”, escribió en Instagram Stories junto a una imagen de un zorro con una careta.

Y añadió: “¡Porque hacés radio ahora! Entonces debés manipular la situación para hacer mucha prensa y siempre ser la víctima.Te juro que esta vez casi caigo jajaja. Naaa, mentira”.

Luego, compartió una imagen de Fede con su rostro tapado por una máscara de zorro y escribió: “Claro, entienden que está todo manipulado. Y se agarran de un comentario que hice porque no me parecía y fue una opinión como muchas. Pero es más fácil ser víctima y poner palabras en mi boca que no dije para hacer un circo mediático y tener prensa gratis”.

Durante el último fin de semana, Carmen Barbieri defendió públicamente a Fede de las acusaciones de Gala desmintiendo que su hijo hiciera prensa con su enfermedad y aseguró que “hay gente muy mala” para hacer semejante acusación.

Tamara cerró: “No pienso ir a ningún programa para hablar de esta familia. Ya fui a muchos antes. Si voy a los programas será por mi laburo. Gracias a todos pero lo que tenga que decir lo diré en mis redes para mí gente”.

