Tamara Gala en su momento más triste: "Uno me cuida acá y ella me cuidará siempre desde arriba"

"Estoy pasando por unos de los momentos más dolorosos de mi vida. Estaba muy ilusionada con este embarazo, no paraba de sacar fotos a mi panza y aún me cuesta creer lo que estoy viviendo. Sé que todo pasa por algo pero duele y mucho. Es un momento donde sólo quiero pasarla con mi mamá mi hijo y mis mejores amigos, son los que me levantan y me hacen ver que mi vida continúa y que tengo a Pedrito que me necesita mucho", explicó la morocha.





"Con respecto al padre fue notificado cuando me internaron pero no recibí noticias de el, tampoco me afligió ya que me acostumbre a su ausencia en mi embarazo... entiendo q los progenitores son muchos pero padres hay pocos".





Y agregó sobre el presente con el Pai Osvaldo: "Sólo se lo conté porque tenía todo el derecho estuvo en el aparecer o no, pero todo en esta vida pasa por algo y si no estuvo antes tampoco tenía que estar ahora. No voy a hablar de él porque no sé nada de él. No pertenece a mi vida y mucho menos ahora, para mí esta relación fue una enseñanza: venía golpeada por mi separación y ante una caricia creí que me cuidarían pero la gente no es como uno. Aprendí muchas cosas; yo a él le deseo lo mejor pero no hablaré de él porque el duelo es mío. Yo siento mi dolor y recuperarme de esta situación es lo principal".







"Tengo dos hijos: Pedro León y Guadalupe, uno me cuida acá y ella me cuidará siempre desde arriba, mi ángel. Sé que me va a esperar este tal vez no era el momento pero se que va a venir a mi lado y estaré lista y ella para mí. Ella vino con una misión y yo sé que ambas pasamos la prueba".





"Quiero agradecerte a vos y a todos los medios por tocar este tema tan mío y tan doloroso con mucha responsabilidad y respeto por pedir mi palabra y entender este momento", finalizó movilizada.