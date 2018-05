Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Matías Nahuel Muñoz, con quien tiene un hijo en común, Pedro León. La noticia causó sorpresa ya que estaban con planes de casamiento, tras cinco años juntos. Tamara Gala se separó de, con quien tiene un hijo en común,. La noticia causó sorpresa ya que estaban con planes de casamiento, tras cinco años juntos.

Embed Choooopiniandoooo jajajja ❤️❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Tamara Gala (@tamaragalaok) el 20 Abr, 2018 a las 4:13 PDT



PrimiciasYa.com se contactó con Gala quien explicó: "Es feo contar algo tan triste, pero si me preguntas no sé qué pasó. Hace un mes y medio me propuso casamiento, estábamos con eso. Y ya hace tres semanas con esto que me mandó un mensaje de texto diciéndome que no me amaba más".







"Agarró sus cosas y se fue de mi casa. No me lo dijo cara a cara, no me dio las explicaciones de su mal estar o su desamor, sólo mandó un mensaje y se fue diciendo que no sentía lo mismo y que ya no me amaba. No voy a hablar mal de él porque es un buen padre y quiero tener una buena relación sólo por mi hijo".





"En enero, para mi cumple, había hecho algo parecido: me dejó para mi cumple y a las horas me dijo que no que estaba arrepentido. Me trajo serenatas, me acompañó en la temporada, lo perdoné y me propuso casamiento. Pero nuevamente hizo lo mismo, sólo que esta vez agarró sus cosas y se fue de mi casa de un día para el otro y no regresó", argumentó la morocha.







"Si el día de mañana decide nuevamente decirme que se equivocó, para mi ya no hay vuelta atrás. Ya no lo disculpo y la familia que había formado la perdió. Yo por él deje muchísimo: me fui de Buenos Aires, me alejé de los medios, dejé giras, presencias.... Dejé todo porque realmente no prioridad era mi familia. Me di cuenta que no debo dejar nada por nadie y el próximo que se me acerque tendrá que quererme tal y como soy, no cambiarme".





Y cerró: "Hoy mi prioridad y mi mundo es mi hijo Pedro León. Trabajaré y haré hasta lo imposible para que a él no le falte nada. Y bueno, sé que no estoy sola, tengo el respaldo de mi mamá que es lo mejor que me pasó en la vida, una mujer realmente fuerte y acompañada de mis amigos que me ayudan muchísimo".

Embed Cuando terminas el ensayo!!!! JajajjajA Una publicación compartida de Tamara Gala (@tamaragalaok) el 28 Mar, 2018 a las 2:36 PDT