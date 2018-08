Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Pedro León con su anterior pareja, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y nos contó sobre su situación ya que está embarazada de su pareja, un Pai Umbanda llamado Osvaldo, con quien está en crisis. Tamara Gala , que es madre decon su anterior pareja, dialogó en exclusiva cony nos contó sobre su situación ya que está embarazada de su pareja, unllamado, con quien está en crisis.

"Si hay algo que me identifica en el medio y en la vida es que no miento y siempre comprobé con hechos o el tiempo me terminó dando la razón con todo".





"No puedo ni quiero hablar mal del papá del hijo que estoy esperando por más que no coincida con muchas actitudes que tomó y me duela esta decisión porque yo amo al papá de mi hijo", agregó.





"Es muy fácil opinar cuando uno es ajeno, criticar y decir algunas cosas que se dijeron. Pero hay que estar en la piel de ambos. Me hubiera gustado que esto lo superemos juntos pero a veces las cosas no se dan como uno quiere y ante eso hay que ser fuertes y resolverlo lo más maduro posible", señaló Gala.

Y cerró: "He pasado cosas muy fuertes en mi vida y esta no va a ser la que me derrote, todo lo contrario, lo siento como un milagro y la voy a luchar como siempre".

