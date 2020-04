Tamara Gala no perdona a Fede Bal ni a Carmen Barbieri y apuntó contra ambos

El romance entre Federico Bal y Tamara Gala es de 2013, cuando ellos compartieron el mismo elenco en una obra de teatro de esa temporada de verano en Mar del Plata. Las cosas llegaron a su fin a los pocos meses, mientras Fede se sumaba al Bailando de ese año y ella acusó haber perdido un embarazo.

En marzo Fede hizo público que padece cáncer de intestinos y que está luchando para combatirlo desde entonces. El actor se somete a un tratamiento en el Instituto Alexander Fleming. Entonces, quizás a modo de agradecimiento, el actor grabó un spot publicitario de la clínica que hizo enojar a su ex.

El video lo publicó Daniel Ambrosino en su cuenta de Instagram y allí fue donde la mediática escribió su comentario, en el que sumó a Carmen Barbieri a quien hace responsable de la ruptura de ella y el actor.

“Hasta de su enfermedad hace una publicidad... ¡por favor! (al que no le gustaba la cámara ja ja ja). Yo no soy hipócrita... no me gusta lo que está pasando, pero siempre voy a tratarlo como se merece él y su madre”, escribió enojada. Aunque, después de un rato se arrepintió y lo borró.

