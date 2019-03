Tamara Bella: "No estaba al tanto de esta situación, obvio que voy a hablar con él"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









El volante de Racing Club, que está en conflicto con la institución de Avellaneda, fue filmado en plena pelea verbal con otro grupo de jóvenes a la salida de un boliche de Costanera.





No es la primera vez que el polémico futbolista se ve envuelto en un episodio polémico en la noche.

ricardo centurion 3.jpg



Centurión, que está saliendo con la panelista Tamara Bella, fue apartado del plantel de primera luego de aquel cruce con el técnico Eduardo "Chacho" Coudet en cancha de River Plate. Cabe recordar que, que está saliendo con la panelista, fue apartado del plantel de primera luego de aquel cruce con el técnicoen cancha de





Luego de eso, fue bajado al plantel de reserva. Incluso, Centurión intimó al club con una carta documento para que se clarifique su situación.





centurion.jpg







PrimiciasYa.com se contactó al instante con Tamara Bella, quien está saliendo el futbolista, y contó sobre estas imágenes: "No tenía la menor idea de esto, no estaba al tanto de esta situación, estoy tan asombrada como ustedes. La verdad no sé muy bien lo que pasó, no estaba al tanto, me entero por vos de esto. Obvio que voy a hablar con él", comentó la panelista de "Todas las tardes".





Video: Código de barras.

Embed



no para de ser noticia por hechos extra futbolísticos y ahora fue protagonista de un nuevo escándalo en horas de la noche.