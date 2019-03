Tamara Bella: "Me abro para no salir lastimada y no estar renegando, infantilidades conmigo no"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Tamara Bella dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y confirmó el final de su romance con el futbolista dialogó en exclusiva cony confirmó el final de su romance con el futbolista Ricardo Centurión





"Decidí abrirme porque sinceramente hay actitudes que no comparto y me llevaron a abrirme, justamente. No soy de juzgar a la gente pero yo prefiero para no lastimarme, abrirme cuando son actitudes que no son de mi agrado o compartamientos que no comparto", explicó la panelista del ciclo "Todas las tardes".

ricardo centurion 3.jpg



"Después de lo último que pasó (incidente del futbolista en un boliche) fue como que dije: ' Pará, si el flaco que estoy conociendo hace poco tiempo minimiza situaciones re complejas, dije ya está ' ", argumentó.

Embed



"No puedo ser mamá de otra persona, ya tengo una hija, tengo una perrita, que hace dos días que está en mi casa, no puedo ser madre por dos", agregó Bella.





"Por ahora me abro para no salir lastimada y no estar renegando. Uno tiene preocupaciones en la vida, no quiero una preocupación más", enfatizó la rubia.





Y cerró: "Por eso decidí abrirme, le deseo lo mejor pero infantilidades conmigo no, no es porque me crea súper madura, pero la adolescencia ya la pasé".