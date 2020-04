Tamara Bella lo hizo de nuevo: presentó "Che vos" como una reversión de "Hey Jude"

Tamara Bella volvió a sorprender y divertir con una nueva versión de un tema de Los Beatles. Tras el éxito de “Supón”, la versión del clásico tema Imagine de John Lennon, la rubia volvió a convocar a distintos famosos para volver a ser un tema.

Esta vez se trata de una reversión de Hey Jude, que fue lanzada por la banda inglesa en agosto de 1968. El tema fue un sucedo y Tamara decidió que sería su segunda reversión.

LEER TAMBIÉN: Al estilo Hollywood, los famosos argentinos se unieron y cantaron "Imagine"

"Decidió hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace no critica. Solo hace y crea, así que creá y creetelá. Che vos, creétela. Che vos, afrontalo. Keep Calm and ‘supón’ que no hay fronteras”, dijo Tamara al presentar la versión.

En esta versión también participan Matías Alé, Ivo Cutzarida, Mercedes Ninci, Anamá Ferreira, Gastón Ricaud, Nicolás Maiques, Gastón Angrisani, Leonardo Centeno y Bruno Ragone, además de algunas chicas que Bella seleccionó a través de un casting.

Por supuesto que los memes tampoco tardaron en llegar, pero la rubia no lo tomó a mal e incluso se hizo eco de los mejores memes de su nueva canción ya que su afán es dar un mensaje de esperanza y alegrar a todos en medio de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

LEER TAMBIÉN: Tamara Bella tras las críticas que recibió el video de "Imagine" con famosos: "Quise dar un mensaje positivo"