Tamara Bella tras las críticas que recibió el video de "Imagine" con famosos: "Quise dar un mensaje positivo"

Luego del furor que causó el video de distintas celebridades de Hollywood entonando la letra "Imagine" de John Lennon, ahora fue el turno de los artistas de Argentina quienes tuvieron la iniciativa.

Convocados por la actriz y modelo Tamara Bella, se creó un emotivo video en el que varias figuras de la televisión nacional cantaron la famosa canción.

Matías Alé, José María Muscari, Daniela, Anamá Ferrerira, Gastón Ricaud e Ivo Cutzarida, entre otros, pusieron su voz para el emotivo video.

LEER MÁS: Al estilo Hollywood, los famosos argentinos se unieron y cantaron "Imagine"

Esto se da en el marco de absoluta preocupación mundial por el avance y muertes por el coronavirus.

En charla con PrimiciasYa.com, Bella contó cómo surgió su idea, el cambio de nombre a "Supón" y enfrentó algunas críticas que recibió por el video.

"Este video lo hice con todo el amor del mundo, con la mejor intención, llamé a amigos, colegas y conocidos. Se coparon todos por suerte, incluso quedaron algunos afuera", explicó Tamara.

Y amplió: "Era desde mi casa, lo edité yo con el celular, quise dar un mensaje positivo y esperanzador. Se hizo viral y no lo esperaba sinceramente. No importa si fue para el lado de la risa, a la gente que critica o se burla también les agradezco porque fueron muy ingeniosos con los memes que me han mandado".

"Me están llamando de un montón de marcas para poner el nombre Supón y le puse así porque pegaba más y se adaptaba mejor cuando la cantaba. No pensé que iba a tomar tanta trascendencia, bienvenido sea", explicó.

Y aseguró: "Quiero agradecer a la sociedad por hacerlo viral. Al artista que se sintió mal, el que criticó, capaz que es porque no lo invité, que no se preocupe porque para el próximo lo invito, no hay problema (se ríe)".

"Muchas personas siempre te van a criticar en la vida o hacer bullying pero si no te aporta nada eso que no te importe sin hacerle mal a nadie. Que no te importe. El que hace no critica, el que critica lo que alguien hace es como que no puede tener su propia creación. Les sugiero que cree y que critique menos", profundizó.

Y finalizó con un mensaje: "Se está hablando del coronavirus todo el día y si esto sirve para que la gente se divierta bienvenido sea. Me han mandado remeras, almohadones con Supón y voy a hacer un comercial, les agradezco un montón. El 99 por ciento de las cosas bien que hagas no te van a decir nada, ahora el 1% que hagas mal te lo van a decir, así que hacelo igual. Querete, amate y disfruta la vida que es esta sola. La gente se está muriendo y siguen criticando, hay que cambiar la crítica y construir".