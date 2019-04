Tamara Alves y Pato Toranzo celebraron los 5 añitos de Giuliana: "Su felicidad es la nuestra"

Tamara Alves y Pato Toranzo le festejaron los cinco añitos a Giuliana, la hija de ambos, con una súper fiesta organizada por la modelo.





La cita fue el martes 2 de abril y hasta la casa de modelo llegó su familia brasileña y la familia de su marido.





"El cumple fue con la temática de Ladybug elegida por ella y el cumple organizado por Débora Barrientos, acompañada de todos sus compañeros del cole, amigos y familiares que llegaron de Brasil. Ella cumple el mismo día que su abuelo (el papá de Pato) así que doble festejo, cumpleaños súper completo, todo salió de diez", contó la modelo en diálogo con PrimiciasYa.com.

"Para esta fecha siempre es muy emotivo ver lo grande que está Giuli, no hay forma de no recordar ese momento tan esperando cuando nació y verla hoy tan grande me emociona, pero es lindo ver la enseñanza que le fuimos dejando como padres", remarcó sobre el crecimiento de su hija.





"Su felicidad es la nuestra y no hubo un momento donde no haya visto sonreír, ella estaba feliz con sus amigos y familiares orgullosa de nuestra hija". Y luego añadió:

La torta del festejo fue obra de "Tortas Art" y más de 20 niños jugaron y se divirtieron con la cumpleañera haciendo diversas actividades. Feliz con el cumple de su hija Tamara encargó un super candy para soplar las velitas con su hija.