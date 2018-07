Tamara Alves, representante de futbtolistas: "Pato me da sus consejos pero no tiene nada que ver en el negocio"

Tamara Alves dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y explicó cómo nació la idea de abrir la empresa "11 Ideal" que se dedica a la representación de futbolistas. dialogó en exclusiva cony explicó cómo nació la idea de abrir la empresaque se dedica a la representación de futbolistas.

"Esto empezó el año pasado, estoy trabajando esto con dos personas, Fernando y Federico, que están metidos en el tema hace tiempo, eran intermediarios. Nosotros tenemos una amistad hace años y lo veníamos charlando. Ahora decidimos abrir la empresa a principios de año y avanzó mucho en este libro de pases que se abrió", comentó la morocha.







"Sí es verdad que es más fácil estar metida en la representación por Pato (Toranzo), pero no en sí por él, sino porque al estar al lado de él constamente uno sabe cómo hablar, cerrar un negocio y por supuesto que ayuda. También Pato me da sus consejos sin meterse y quiero aclarar que él no está metido en esta empresa, él juega al fútbol, le quedan unos años, y no está metido en el negocio".





"Tenemos diferentes tipos de jugadores con edades más grandes y chicos, de primera y segunda división y afuera. Hay chicos que no tienen la posibilidad de jugar en primera, no les dan la posibilidad y nosotros tenemos un convenio con una persona de Costa Rica que les hace un contrato de un año ahí y después los traslada a un club de segunda división de España. Eso está bueno para ayudarlos sino tienen la posibilidad de jugar", fundamentó Alves.

Y cerró: "Es mi segundo trabajo, yo no dejo de lado el medio. Estoy trabajando de actriz, más tranquila y seleccionado más. Pero le estoy dedicando mucho tiempo a esto, que gracias a Dios está yendo muy bien y en esta época hay mucho movimiento por el libro de pases abierto. Vamos a apostar a crecer cada día más".