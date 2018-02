Tamara Alves sobre el asalto a su marido: "El camino a casa fue horrible y eterno"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Fue triste la noticia. Con Pato veníamos viviendo cosas fuertes durante años como el accidente o en el 2013 que tuvo un secuestro de tres horas y la pasé bastante mal. Bueno, nos volvió a tocar ahora. Cuando pasó todo estaba camino a C5N donde trabajo en el programa a la noche", comentó la modelo. comentó la modelo.





"Cuando estaba llegando al canal me llama mi vecina que estaba con Pato y que le habían robado, no me contó mucho. Cuando volví rápido a mi casa ahí me enteré todo. El camino a casa fue horrible y eterno. Sólo pensaba que él y Giuli estaban bien".





"Me quedé hasta muy tarde con Pato charlando por todo lo que pasó. Estos casos de inseguridad pasan todo el tiempo y todos los días, nunca paran. Lo cruzaron tres chicos caminando en la calle y lo apuntaron con el arma y lo bajan del auto con mi nena en brazos. Le pidieron todo lo que tenía. Fue horrible", agregó.





Y cerró conmovida: "Una pesadilla más para nuestra familia pero con fuerza y con amor se sale adelante".